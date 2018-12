Facebook

Filmszene aus „Der Junge im Schnee“, der 2019 in Feldkirchen präsentiert wird © KK/Privat

Es ist klirrend kalt in den Alpen. Inmitten der Schneeberge herrscht Krieg. Ein Soldatentrupp fällt in ein kleines Versteck von Widerstandskämpfern ein und hat nur eines im Sinn: Sie aus ihren Scheunen zu zerren und auf alte Lastwagen zu verladen. Mit dieser eindringlichen Szene wird das Kurzfilm-Drama „Der Junge im Schnee“ beginnen, das der gebürtige Feldkirchner Dieter Primig im heurigen Winter umsetzen will. Erstmals verschlägt es den derzeit in Berlin lebenden Regisseur für seine Arbeit zurück in seine Heimat nach Kärnten.

