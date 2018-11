Facebook

Mechthild Gold (links) übergibt "Inka" an ihre überglückliche Besitzerin © Manfred Schusser

Wie der achtjährige Tibet-Terrier nach Feldkirchen kam, weiß niemand. Auf alle Fälle war es ein langer Weg, denn "Inka" kam am 15. November in Nürnberg abhanden. Aber weil die Hündin gechipt war, konnte sie ihre Besitzerin wieder in die Arme schließen. Schutzengel hatte "Inka" auf ihrer Odyssee anscheinend mehrere, alle brachten sie am Donnerstagabend zu ihrem schlussendlich wichtigsten Engeln nach Feldkirchen: Tierärztin Mechthild Gold und eine ihren Kundinnen: "Eine Patientin, die in meiner Nähe wohnt, hat mich angerufen, dass bei ihr vor dem Haus ein Hund herumläuft", erzählt Mechthild Gold, die in Feldkirchen eine Tierarztpraxis betreibt. "Ich habe mich ins Auto gesetzt, um den Hund einzufangen, als ich die Ausfahrt hinausgefahren bin, ist er mir schon entgegen gelaufen."

