Dem Tango haben sich Tänzer in Feldkirchen verschworen. Ab heute laden sie zum Workshop-Wochenende. Einsteiger sind willkommen.

Perfekter Tango: Andrea Veronica Bestvater, Martin Hernan La Bruna © (c) Eckart Senitza

Wohin die Dame geht, das bestimmt der Mann. Zumindest beim Tango. Mit dem Oberkörper, aber intensiv auch mit den Beinen führt der Mann die Dame in diesem Tanz, dessen Herz in Buenos Aires schlägt. Hauptsächlich. Ihr Herz für den Tango hat aber auch in Feldkirchen eine Gruppe von Tanzbegeisterten entdeckt: „Wir tanzen seit 20 Jahren immer im Amthof, mehrmals im Jahr werden Workshops organisiert“, sagt Ursula Sick von der Gruppe „Tango Argentino Feldkirchen.“

