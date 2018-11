Zahlreiche Basare, Weihnachts- und Adventmärkte stimmen in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen auf Weihnachten ein. Von Steuerberg bis Guttaring, von der Christkindlwerkstatt bis zum „Advent im Dorf.“ Wir geben einen Überblick.

In der Christkindwerkstatt wird Spielzeug und Gebäck hergestellt © Daniel Raunig

Steuerberg: Christkind lädt in die Werkstatt

Keksduft in der Luft, harmonische Klänge, Einstimmung auf die stillste Zeit des Jahres. Das Kulturhaus Steuerberg verwandelt sich am Samstag ab 10 Uhr in eine große Christkindlwerkstatt. Die Veranstaltung geht mittlerweile bereits zum 18. Mal über die Bühne, für Speis und Trank ist auch gesorgt.

