Die 2012 gegründete Zimmerei ZMK GmbH musste am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt Insolvenz anmelden © Markus Traussnig

90 betroffene Gläubiger, 780.000 Passiva: Die 2012 gegründete Zimmerei ZMK GmbH mit Firmensitz in Klagenfurt und Produktionshalle und Lager in Bodensdorf (Bezirk Feldkichen) musste am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt Insolvenz anmelden. Noch sind dem KSV1870 weder der genauere Vermögensstatus noch Ursachen der Insolvenz bekannt.

Laut Firmencompass beschäft die ZMK GmbH im Jahr 2016 18 Dienstnehmer.