Nikolaus und Krampus auf dem Ossiacher See © KK/CMA

Wer sagt, dass der Nikolaus immer mit dem Schlitten anreisen muss? Beim Kinderadvent in der CMA Stift Ossiach bringt der Nikolaus die Päckchen sogar mit dem Boot. Also am besten warm anziehen und dem Heiligen Nikolaus vom Steg aus ganz laut „Ahoi!“ zurufen, wenn er an der Schiffsanlegestelle Ossiach in Empfang genommen wird. Für musikalische Umrahmung sorgen das Ensemble der Polizeimusik Kärnten, die Volksschule und der Kindergarten Ossiach und der Chor der Volksschule Bodensdorf. Tänzer der Tanzschule „ChoreoDistrict – Tanzatelier Alpe-Adria“ aus Feldkirchen bringen anschließend den Stiftshof zum „Tanzen“. Und nicht nur das: Die schönsten Melodien der Klassik, interpretiert von Schülern des Musikgymnasiums Viktring und dem Künstler Paul Kropfitsch, werden beim Matineekonzert um 11.30 Uhr zu hören sein.

Auf einen Blick 2. Dezember. Um 16.30 Uhr erwartet die Kinder an der Schiffsanlegestelle Ossiach bei freiem Eintritt der Nikolaus. Bereits um 11.30 Uhr, erklingen im Alban Berg Konzertsaal der CMA Melodien der Klassik vom Musikgymnasium Viktring und Paul Kropfitsch.