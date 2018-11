Facebook

© KK/Gerlitzen Touristik

Es hätte heuer die neue Winterattraktion werden sollen: die erste Rodelbahn auf der Gerlitzen. Alles war schon soweit fixiert: Die Streckenführung von 750 Metern nahe des Funparks bei der Mittelstation, die Kartenangebote samt Ermäßigung mit der Winter Kärnten Card sowie der Saisonstart mit 1. Dezember. Doch nun ist alles anders: "Die Rodelbahn kommt heuer leider doch noch nicht", sagt Markus Ramsbacher vom Gerlitzen Marketing. Der Grund? "Wir müssen die Streckenführung noch einmal überdenken, weil die jetzige Version zu steil gewesen wäre", sagt Ramsbacher. Eine Realisierung einer neuen Streckenführung für heuer sei in der kurzen Zeit nicht mehr machbar gewesen. In der nächsten Skisaison soll die Anlage aber in Betrieb gehen. Rund 70.000 Euro werden in das Projekt investiert.