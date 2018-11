Facebook

Bei der Konferenz dabei: Renate Dielacher, Isabella Breiml, Ana Blatnik und Sara Schaar (von links) © KK

Bei der Konferenz der SPÖ-Bezirksfrauen Feldkirchen wurde vergangene Woche in der SPÖ-Bezirksorganisation Isabella Breiml mit eindrucksvollen 100 Prozent zur neuen Bezirksfrauenvorsitzenden gewählt. Die einstimmige Wahl sieht Breiml als Vertrauensvorschuss, sie tritt die Nachfolge ihrer langjährigen Vorgängerin Renate Dielacher an. Ihr dankte Breiml auch für ihre „erfolgreiche Arbeit an der Spitze der SPÖ-Frauen im Bezirk“.

Unter den Gästen der Konferenz waren unter anderen Landesrätin Sara Schaar, SPÖ-Landesfrauenvorsitzende und Landtagsabgeordnete Ana Blatnik, SPÖ-Bezirksparteivorsitzender, Klubobmann und Landtagsabgeordneter Herwig Seiser, Landesfrauen-Geschäftsführerin Maria Rauch sowie SPÖ-Bezirksgeschäftsführerin Andrea Ehrlich.