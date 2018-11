Facebook

Perchtenumzüge sind wie Theater, das auf der Straße stattfindet © Markus Traussnig

Landauf, landab sind sie in diesen Tagen wieder unterwegs, die Krampusse und Perchten. Die einen waren ursprünglich als Begleiter des Nikolaus gedacht, die anderen als Figuren, die den Winter austreiben sollen. Längst haben sich die beiden Gruppen vermischt, sind sie in ihrer Bedeutung nicht mehr zu trennen, symbolisieren sie gemeinschaftlich das Böse, das Wilde, das Raue, das Hässliche.

„Ach, das macht gar nichts“, kann der bekannte Soziologe Roland Girtler diesem Misch-Masch sogar etwas Positives abgewinnen. „Das heißt nur, dass das Brauchtum lebt. Zudem bereiten sich die Jungen ja monatelang darauf vor. Sie schnitzen Masken, schneidern das Gewand. Das schafft Gemeinschaft“, sagt der 77-Jährige, der bei seinen Feldforschungen im Osttiroler Matrei im wilden Perchten- und Krampustreiben einen Pullover eingebüßt hat. „Der war glatt zerrissen“, erinnert sich Girtler. Ein bisschen deftig zugehen darf es seiner Meinung nach schon, „nur für echte Gewalt ist da kein Platz. Das ist dann ein Missbrauch von Brauchtum.“ Ansonsten sieht er Perchtentreiben als „Theater auf der Straße“, das ihn schon als Buben faszinierte. „In den 50er Jahren bin ich dem Bartl mit der Rute nachgerannt. So wurde das Böse mit einer Mutprobe verbunden.“

Lust am Bösen

Das Spiel zwischen dem Guten und dem Bösen ist fast so alt wie die Menschheit und fast in allen Kulturen vertreten. „Diese Dialektik von Engel und Teufel ist uralt. Der Mensch hat Lust am Bösen, schlüpft auch gerne in diese Rolle, weil sie ihn außerhalb des Alltags stellt. Dazu gehört aber auch, dass das Gute am Ende den Sieg davonträgt“, betont Girtler.

Das kribbelnde Vergnügen, das der Horror den Menschen einjagen kann, ist beinahe ein ebenso begehrtes Empfinden wie die Freude daran, sich zu verkleiden. „Was steckt hinter der Maske? Das ist ja spannend. Ist der Krampus in Wirklichkeit ein fescher Bursche?“, hält Girtler Fragen der Beobachter fest.

Auch die Doppeldarstellung von Mensch und Tier, wie sie zum Beispiel in der Habergaß vollendet wird, datiert Girtler in den Anfängen ins Urzeitliche zurück. Das Janusköpfige, das wiederum die Pehtra Baba verkörpert, ist gleichfalls ein altes Synonym für die Verbindung des Guten und des Bösen, des Lichtes und des Schattens, des Anfangs und des Endes, des Vergangenen und des Zukünftigen in einer Person.

Und am Ende jedes Perchtentreibens steht für Girtler wieder das Gemeinsame. „Die Masken werden abgenommen, man geht ins Gasthaus und alles löst sich in Heiterkeit auf.“

Wolfgang Lattacher vom Brauchtumsverband Foto © Weichselbraun

Von Perchten und Krampussen

Soviel sei vorweg gesagt: Perchten und Krampusse haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Perchten treten im Sinne der Überlieferung erst ab der Thomasnacht, von 20. auf 21. Dezember, auf und sollen nach uralter Volksmeinung den gefürchteten Winter vertreiben. Bei sogenannten Perchtenumzügen, die bis 6. Jänner möglich waren, verkleidete man sich so, wie man sich die Winterdämonen vorstellte. Sie sollten durch ihre Doppelgänger erschreckt werden und die kalte Jahreszeit beenden.

„In das Nikolo- und Krampusbrauchtum gehören die Perchten allerdings nicht. Dieser Brauch ist ein Geschenk-Termin für Kinder und hat mit der Sehnsucht nach dem Vorfrühling nichts zu tun. Eine Vermischung von Krampussen und Perchten ist unrichtig, auch wenn die Ungeduld der Perchten zu verstehen ist“, sagt Brauchtumsexperte Wolfgang Lattacher vom Kärntner Brauchtumsverband.

Positive Zielsetzung

Der Krampus ist nämlich nicht grundsätzlich böse. Er hat eine positive Zielsetzung, die er als traditioneller Begleiter des Heiligen Nikolaus erlernt hat.

„Ich beobachte in Kärnten seit Jahren ein Ansteigen des modernen Krampusgehens. Gleichzeitig steigt aber auch die Freude am alten Brauchtum des Nikolo- und Krampusgehens“, sagt Lattacher, der in traditionellen Krampusläufen eine wichtige Form der Gemeinschaftspflege sieht: „In unserer einsamen Computerkultur spielt das eine wichtige Rolle. Es werden im Gefolge des Krampuslaufes auch wieder die alten Krampuskränzchen veranstaltet und dadurch Freundschaften geknüpft.“