© Helmuth Weichselbraun

Mehrere Monate lang wurde gegen den St. Urbaner Bürgermeister und Landtagsabgeordneten Dietmar Rauter (FPÖ) ermittelt – unter anderem wegen des Verdachtes der Untreue sowie der Verletzung des Amtsgeheimnisses. Diese Ermittlungen wurden jetzt – wie auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt – eingestellt. Die Staatsanwaltschaft kam, so Rauter, zum Entschluss, dass das Vorliegen eines Tatbestandes in keiner Weise erbracht wurde. „Die Faktenlage war so eindeutig, dass ich nicht einmal persönlich einvernommen wurde“, sagt Rauter. „Ich bin natürlich froh, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Es ist für mich auch der Beweis, dass wir gesetzlich korrekt gearbeitet haben.“ Der Bürgermeister überlegt jetzt, seinerseits rechtliche Schritte gegen den Anzeiger sowie mehrere Zeugen einzuleiten. Das werde man in einer Fraktionssitzung nächste Woche entscheiden. Auf jeden Fall will er den Gemeinderat und auch die Bürger mittels Postwurf über den Sachverhalt informieren.

Der ÖVP-Gemeindevorstand Helmut Sonvilla, der die Anzeige erstattet hat, will das Ergebnis der Ermittlungen nicht kommentieren, da ihm dieses noch nicht schriftlich vorliegen würde.

