Eugen Freund (hinten Mitte) stand Schülern Rede und Antwort © Schusser

Das BRG sowie die BHAK Feldkirchen standen am Freitag ganz im Zeichen Europas. Dort wurde das „Kärntner EuropaCafé“ – eine Veranstaltung zum Land Kärnten im Vorfeld der nächstjährigen Europawahlen – veranstaltet. Ziel war es, die wahlberechtigte Jugend über EU-Themen zu informieren und sie zur Beteiligung an den EU-Wahlen 2019 zu motivieren. „Das hat super funktioniert. Die Schüler bekamen ein neues Bild von Europa und stellten viele Fragen, wie zum Beispiel ,Was macht die EU?‘ oder ,Was hat Kärnten von der EU‘“, ist Herwig Klautzer, Direktor des BRG. Unter anderem stand auch das Thema Auslandsaufenthalte im Fokus.

