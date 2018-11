Facebook

Karlheinz Miklin (5. v.l.) mit seinen vier Mitmusikern und den "Freundinnen" © (c) Hannes Pacheiner

Bereits zum vierten Mal nahm der international erfolgreiche Jazz-Saxofonist Karlheinz Miklin die Einladung der Frauen des Freundeskreises Camphill Liebenfels um Obfrau Ingeborg Karl und Gründungsmitglied Elfriede Ortner an und begeisterte mit seiner fünfköpfigen Band aus Brasilien das Publikum. "Diesmal habe ich mir junge Musiker gesucht, die viel Energie mitbringen. Es ist immer wieder eine Ehre für mich, diese tolle Sache zu unterstützen", so der Musiker. "Ohne unsere Künstler und Unterstützer könnten wir das alles gar nicht bewerkstelligen", so Tanja Karl vom Freundeskreis, die am Freitag durch das Programm führte.