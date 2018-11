Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Täglich geht es für Hermann Ruprecht, Stefan Schusser, Walter Schusser, Patrick Schusser und Gerhard Tschurnig (von links) von Feldkirchen nach Klagenfurt und retour © Manfred Schusser

Vor 25 Jahren gründete Walter Schusser (57) die Fahrgemeinschaft „Feldkirchen Nord“. Gemeinsam mit Gerhard Tschurnig (44), seit 20 Jahren dabei, Stefan Schusser (34), seit 15 Jahren dabei, Hermann Ruprecht (54), seit 25 Jahren dabei und Patrick Schusser (27) seit zehn Jahren dabei, fährt er jeden Morgen nach Klagenfurt in die Arbeit.

Gegründet wurde die Gemeinschaft ursprünglich von Walter Schusser und Hermann Ruprecht aus Kostengründen – da man ohnehin den gleichen Weg zurücklegen musste. Die anderen drei Passagiere kamen im Laufe der Jahre hinzu. Treffpunkt ist um 6.45 Uhr in Feldkirchen, dann gehts los zur Khevenhüller-Kaserne, wo alle fünf Mitglieder beschäftigt sind – und zwar bei der Militärmusik. „Wir alle beschäftigen uns schon von Klein auf mit Musik“, sagt Stefan Schusser.

Auf der Fahrt nach Klagenfurt und retour wird natürlich viel geredet, aber auch viel Radio gehört. Montags ist meist noch das Wochenende Gesprächsthema, sonst wird auch über Kinder und Familie gesprochen. Jeden Tag wird das Auto gewechselt. ,,Bei uns gibt es eigentlich so gut wie nie Streit während der Autofahrt “, sagt Stefan Schusser.

Übrigens: Zurückgelegt hat die Fahrgemeinschaft in all den Jahren mehr als 300.000 Kilometer.