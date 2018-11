Das 19 Jahre alte Fahrzeug, es war auf einem Pendlerparkplatz in Feldkirchen abgestellt, wurde schwer beschädigt.

Aufgrund eines technischen Defektes geriet in der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr ein Auto in Brand. Das 19 Jahre alte Fahrzeug war auf einem Pendlerparkplatz in der St. Veiter Straße im Ortsgebiet von Feldkirchen abgestellt. Ein Zeuge verständigte sofort die Einsatzkräfte. Von der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen, stand mit 13 Kräften im Einsatz, wurde der Brand rasch gelöscht. Der PKW wurde schwer beschädigt.