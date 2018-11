Facebook

Karlheinz Miklin setzt seine Zusammenarbeit mit brasilianischen Musikern im Konzert um © VERANSTALTER/BAYER

Ein ganz besonderer Konzertabend steht morgen in Villach auf dem Programm. Der „Freundeskreis Camphill Liebenfels“ hat nämlich den bekannten Jazzmusiker Karlheinz Miklin zu Gast. Das Benefizkonzert „Jazz via Brasil“ beginnt um 19.30 Uhr im Bamberg-Saal.

Mit Miklin bringen die Frauen des Freundeskreises – er wurde in den 1970er-Jahren von fünf Freundinnen mit dem Zweck, Camphill Liebenfels zu unterstützen, gegründet, – einen Künstler auf die Bühne, der zu jener Handvoll führender Jazzmusiker Österreichs gehört, die internationale Reputation genießen. Er trat in der Vergangenheit häufig in Brasilien auf, daraus ergab sich die Zusammenarbeit mit brasilianischen Musikern.