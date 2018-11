Feldkirchen Sieben Künstler, ein Gedanke und eine Schau

Facebook

Ausschnitt von einem Werk von Clara Fridolin Biller © KK/Biller

Im Zwei-Jahres-Rhythmus zeigt die Stadtgalerie Feldkirchen im Amthof im Rahmen der Reihe „KunstLOKAL II“ Werke von Künstlern aus der Region. Jetzt ist es wieder so weit: Im „Gwölb“ stellen Heinz Möseneder (Liebenfels) , Edda Claußen, Michael Present (St. Urban) und Jolanda Thalhammer (Bodensdorf), in der Galerie präsentieren Clara Biller (Bad Kleinkirchheim), Katharina Steiner (Wachsenberg) und Friedhelm Natmeßnig (Himmelberg) aus.

Feminismus aus dem Zeichenstift

Clara Fridolin Biller, aufgewachsen in Bad Kleinkirchheim, absolviert ein Studium an der Akademie der bildenden Künste und zwar in der Klasse „Kontextuelle Malerei“ und besitzt ein Diplom für Grafik und Kommunikationsdesign. Billers figurative Zeichnungen und Grafiken bewegen sich rund um die Themen Identität, Gender und Feminismus. Dabei verpackt sie in ihre Werke gerne kritisch-humorvolle Botschaften. © KK/Biller

Realität und Fantasie gerne absurd

Michael Present ist gebürtiger Grazer, aufgewachsen im Lavanttal und lebt jetzt mit seiner Familie in St. Urban. Von 2011 bis 2016 studierte er an der Freien Akademie für Kunst und Literatur in Klagenfurt. Der Künstler sagt über seine Bilder, die Realität, Fantasie, Gegenständliches und Abstraktes vereinen: „Eine Geschichte erzähle ich mir am liebsten in Bildern, je absurder desto besser.“ © KK/Present

Schatten und Licht dieser Welt

Friedhelm Natmessnig lebt und arbeitet als Biobauer und Fotograf in Himmelberg. In seinen minimalistischen, Schwarz-Weiß-Fotografien arbeitet er Landschaften, Architektur, aber auch Details auf und vollzieht ein Spiel aus Licht und Schatten. Die „Leere“ ist das Thema seiner Arbeiten. © KK/Natmessnig

Werke mit interessanter Patina

Edda Rosa Claußen, geboren in Neumünster im deutschen Schleswig-Holstein, lebt seit 2014 in Bodensdorf – hoch oben am Deutschberg. Sie zeigt Collagen, in denen Papiere mit Gebrauchsspuren und interessanter Patina mit der Malerei verwoben werden. In ihren Bildern erzählt sie auch ihre persönlichen Geschichten. Foto © KK/Claußen

Meditative Momente für Betrachter

Heinz Möseneder wurde 1946 in Oberösterreich geboren und lebt seit 1971 in Kärnten. Seine Wohn- und Arbeitsstätte hat er in Gradenegg bei Liebenfels. Dort wohnt er mit seiner Frau in einem Pfarrhof aus dem 13. Jahrhundert. Möseneder möchte mit seinen Skulpturen und der Malerei positive Energien weitergeben und meditative Momente erzeugen. Foto © Privat

Ihre Kunst lässt Räume Kopf stehen

Katharine Steiner lebt und arbeitet in Wachsenberg sowie Gmünd. Ihre themenbezogenen Überkopf-Blüten-, Pflanzen- und Objekt-Installationen verzaubern seit zwei Jahren unzählige Besucher. Unter anderem in der „Kaslabn“ in Radenthein, im Kunstcontainer in Gmünd, im Sagamundo in Döbriach, im Römerbad in Bad Kleinkirchheim sowie im Stift Millstatt. Mit ihrer Kunst verwandelt Katharina Steiner kahle Decken in leuchtende Blumenwiesen. Die gelernte Blumenbinderin, die acht Jahre in der Schweiz in St. Moritz für ein Floristikunternehmen arbeitete, machte sich vor etwa zwei Jahren mit ihrer Kunst selbstständig. Als sie in ihrer Küche zum Trocknen aufgespannte Blumen betrachtete, kam sie auf diese Idee. Katharina Steiner unter einer ihrer Blumenanordnung in Millstatt © KK/Steiner

Kunst der Ureinwohner als Element

Jolanda Thalhammer lebt als Therapeutin in Bodensdorf. Sie wurde in Australien geboren und hatte bis zu ihrem zehnten Lebensjahr Kontakt zur Kunst der Ureinwohner. Daher sind Bilder in der dort üblichen Technik des „dot-pantings“ ebenso bei ihr zu finden, wie auch fantastisch-realistische Werke, die dem prozessualen Realismus zuzuordnen sind. Figuren spielen bei der Künstlerin eher eine untergeordnete Rolle, ihr Interesse gilt vielmehr der Bildstruktur und der Komposition sowie der Farbwahl. 2008 bis 2011 studierte sie an der Freien Akademie für Kunst und Literatur in Klagenfurt, die sie mit einem Diplom abschloss.

Daten und Fakten Ausstellung. Findet in der Stadtgalerie

im Amthof statt und nennt sich „KunstLOKAL II“.

Vernissage. Am Donnerstag, dem 22. November, Beginn ist um 19 Uhr.

Dauer. Die Ausstellung ist bis zum 21.Dezember zu besichtigen, während der Veranstaltungen des Kultur-Forum-Amthof bis 6. Jänner.

Öffnungszeiten. Dienstag bis Freitag jeweils von 15 bis 18 Uhr.