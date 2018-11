24 Bilder schmücken wieder das Rathaus. Christbaum am Hauptplatz erstrahlt am 30. November zum ersten Mal.

© KK/Stadt (2)

Fünf Fichten, gesponsert von Gemeindebürgern, wurden in der Tiebelstadt Feldkirchen bereits aufgestellt. "Wir haben sehr schöne Christbäume gespendet bekommen. Sie sind zwischen zwölf und 20 Meter hoch", freut sich Bürgermeister Martin Treffner. Geschmückt werden alle mit Lichterketten. Unter der 20 Meter hohen Fichte am Hauptplatz - sie wird im Zuge der Einkaufsnacht, am 30. November illuminiert - kommt noch die lebendige Krippe hinzu.

24 Fenster

Ab 1. Dezember wird auch jeden Tag ein Fenster beim Rathaus geöffnet. "Kinder vom Kindergarten und der VS haben genau 24 Bilder gemalt. Es ist ein Zufall, dass unser Rathaus genau so viele Fenster besitzt", sagt Treffner. Die Fichte am Hauptplatz wird am 30. November zum ersten Mal leuchten © KK/Stadt

Rathaus wird zum Adventkalender Foto © KK/Stadt

