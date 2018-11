Am Freitag und Samstag stellen sich der Seniorenbund und die Frauenbewegung Feldkirchen in den Dienst der guten Sache.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helfen Sie "Kärntner in Not" am Wochenende am Feldkirchner Hauptplatz © Weichselbraun

Helfen Sie uns helfen! Unter diesem Motto veranstalten der Seniorenbund und die Frauenbewegung Feldkirchen einen Weihnachtsbasar und Flohmarkt am Hauptplatz. Angeboten werden auch Kekse, handgestrickte Socken, Schmuck für den Christbaum und Weihnachtsdekoration.

Beginn der Veranstaltung zugunsten von "Kärntner in Not" ist am Freitag von 8 bis 22 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Am Samstag gibt es ein leckeres Frühstück. Aber auch am Freitag ist für das leibliche Wohl gesorgt.