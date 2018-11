Facebook

Nazareth, Carl Palmer oder Uriah Heep - Bands in dieser Größenordnung rockten bereits den Feldkirchner Stadtsaal. In den vergangenen Jahren wurde es, was diese alten Haudegen betrifft, eher ruhig an der Tiebel. Jetzt kann das Marketing Feldkirchen wieder etwas aufwarten. Mit den "Ultimate Eagles" können die Organisatoren Andrea Pecile und Erhard Blaßnig zwar nicht das Original, aber zumindest die laut Pecile "beste Eagles-Coverband der Welt" aufwarten.

Konzert. "Ulitmate Eagles", Dienstag, 20 Uhr Stadtsaal Feldkirchen.