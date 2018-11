In den kommenden Tagen kommt der Winter. Bereits am Montag könnte es leichte Schneefälle geben. In der Nacht auf Dienstag sollen im Zentralraum bis zu zehn Zentimeter fallen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf der Koralm schneit es aus vollen Rohren © Bachhiesl

Einige Kärntner Schigebiete, die bereits für das erste Dezemberwochenende den Saisonstart fixiert haben, können aufatmen: Durch die Minusgrade in der Nacht auf Sonntag laufen die Schneekanonen auf dem Klipitzthörl und auf der Koralpe auf Hochtouren. Am kältesten war es in Kärnten auf dem Dobratsch mit minus elf Grad. In Mallnitz wurden minus sechs, in Weitensfeld minus fünf Grad gemessen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.