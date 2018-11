Facebook

Matakustix zeigten ihr Können © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Nach gut 70 Minuten rang selbst Bühnenprofi Matthias Ortner nach Luft. "Kann bitte jemand das Fenster öffnen?", fragte der Gitarrist im Schweiße seines Angesichts. Gemeinsam mit Christian Wrulich am Akkordeon und Michael Kraxner an der Trompete hat er am Freitag aufgezeigt, wie "Alternative Volksmusik" unter der Marke Matakustix klingen kann. Dreistimmiger Gesang in vier Sprachen, eingängige Melodien mit Anleihen bei Ben E. King und Huby Mayer von den Original Fidelen Mölltalern, Beatboxing, aber vor allem lustvolles Spiel. Vor nur 30 Gästen - mehr hätten am Sofa in der Kleine Zeitung WG auch nicht Platz gehabt - wurden sämtliche Hits der Band ausgepackt und dazwischen herzhaft mit dem Publikum gescherzt.