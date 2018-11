Facebook

Der Ausblick lockt offensichtlich eine Österreicherin, die in Monaco lebt, auf die Gerlitzen. Ihr geplanter Bau sorgt für Aufregung © Christian Reiner

Eigentlich ist in der Pöllinger Siedlung auf der Gerlitzen um diese Jahreszeit nicht viel los. Der Sommer ist vorüber, Schnee, der die Siedlung in der Gemeinde Treffen in eine malerische Winterlandschaft verwandelt, liegt noch keiner. Doch zwischen den Eigentümern der Häuser gab es in den letzten Wochen regen Briefwechsel. Wenn sich die Zweitwohnsitz-Eigentümer zufällig trafen, gab es nur ein Gesprächsthema: ein geplantes Luxusdomizil am Rande der Siedlung.

