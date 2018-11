Der Klagenfurter Klaus Wettl ist neuer Studiengangsleiter an der Fachhochschule in Feldkirchen. Er spricht über die Zukunft und die Herausforderungen in der Pflege.

Klaus Wettl ist seit 2010 an der Fachhochschule tätig © FH Kärnten

Der Bachelorstudiengang „Gesundheits- und Pflegemanagement“ sowie der Masterstudiengang Gesundheitsmanagement“ der Fachhochschule am Standort in Feldkirchen hat einen neuen Leiter. Klaus Wettl folgte in dieser Funktion Holger Penz nach, der sich als Studienbereichsleiter „Gesundheit und Soziales“ auf die erfolgreiche Fortführung des Bereichs sowie auf die Leitung des Weiterbildungszentrums an der FH Kärnten konzentrieren wird.

Auf den neuen Leiter der Studiengänge warten viele neue Herausforderungen. Wettl, der bereits seit 2010 als Lektor an der FH Kärnten tätig ist und dort seit 2014 eine Professur für Gesundheitsmanagement innehat, sieht sich in seiner neuen Leitungsposition als Wegbereiter der Studierenden: „Als Studiengangsleiter ist es mir nun möglich, die Ausbildung im Gesundheits- und Pflegebereich aktiv mitzugestalten und die jungen Menschen so auf die Anforderungen der Berufe in dieser Sparte vorzubereiten.“