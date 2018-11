Feldkirchen Schüler holten sich wieder den „Kick“

Facebook

Auch die Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege präsentierte sich in Feldkirchen © KK/BBOK

Bereits zum sechsten Mal in Folge fand in Feldkirchen die „Kick Start“-Messe im Stadtsaal statt. Rund 350 Schüler sowie 150 Eltern nutzten das Angebot und informierten sich über Möglichkeiten nach der achten Schulstufe. In Gesprächen mit Lehrpersonen und Schülern der ausstellenden weiterführenden Schulen konnten sich die Eltern am Nachmittag gemeinsam mit ihren Kindern kostenlos über unterschiedlichste Schulformen, Ausbildungsrichtungen und fachliche Vertiefungen informieren.

Neben Informationen gab es auch allerhand Praktisches zum Ausprobieren. Mithilfe der Polytechnischen Schule Feldkirchen konnten die Besucher der Messe beispielsweise löten, beim Stand der HTL Mössingerstraße wurde ein 3D-Drucker präsentiert. Die HLW St. Veit zeigte, wie Cocktails gemixt werden, bei der Kärntner Tourismusschule Villach wurde Sushi mit Kärntner Fleisch zubereitet. Löten mit Schülern der PTS Feldkirchen Foto © KK/BBOK

Organisiert wurde die „Aktivmesse für Schüler_innen“ von der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten, im Auftrag des Arbeitsmarktservices und des Landes Kärnten. „Es ist ein cleveres Konzept. Im Beisein ihrer Eltern können die Schüler gleich an einem Nachmittag ihre Bildungsinteressen vertiefen“, sagt Pflichtschulinspektorin Barbara Bergner.