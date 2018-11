Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit Monaten wird gegen 29 Feldkirchner Gemeinderäte ermittelt © Weichselbraun

1. Die Polizei ermittelt derzeit gegen 29 von 31 Feldkirchner Gemeinderäten. Was ist die Vorgeschichte dazu?

Bei einer Feldkirchner Gemeinderatssitzung stand unter anderem der Nachtragsvoranschlag auf der Tagesordnung. In diesem waren aber die Verfügungsmittel – dem Bürgermeister Martin Treffner wären 3000 Euro zusätzlich zugestanden – nicht berücksichtigt. Der Gemeinderat beschloss den Punkt mehrheitlich trotzdem. Heinz Breschan (Liste FePlus) – er stimmte gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Norbert Nau nicht zu – brachte den Fall schließlich ins Rollen. Er informierte die Gemeindeaufsichtsbehörde und in weiterer Folge die Staatsanwaltschaft über den Sachverhalt.