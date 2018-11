Facebook

Die Radstrecke führt nächstes Jahr erstmals durch Mittelkärnten © Markus Traussnig

Lange haben die Verantwortlichen daran geplant, am Mittwochvormittag wurde im Rahmen einer Pressekonferenz in St. Veit die neuen Pläne für den Ironman Austria 2019 präsentiert. Und zwar wird die Radstrecke adaptiert. Die Athleten sind nun nicht mehr zwei identische Runden lang am Wörthersee und Faaker See unterwegs sondern nehmen vom Start in Klagenfurt zuerst Kurs auf St. Veit. Von dort aus geht es über das Glantal nach Feldkirchen und über Tigring und Moosburg, wo dann die "gewohnte" Runde in Angriff genommen wird. Eine folgenreiche Adaptierung. "Durch die geänderte Strecke ist das Überrunden nicht mehr möglich. Außerdem sind längere Startzeiten und dadruch mehr Teilnehmer möglich", sagt Erwin Dokter, Renndirektor des Ironman Austria. Statt den bisher 3300 sollen in Zukunft 4000 Athleten an den Start gehen. Laut Landeshauptmann Kaiser habe man dadurch eine gute Chance, dass der Ironman Austria zum größten der Welt werden.

