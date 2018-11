Facebook

Auch der Heiligen Messe wohnte die Ortsgruppe Bodensdorf bei © Privat

Der erste Tagesausflug im Herbstprogramm des Pensionistenverbandes Österreich (PVÖ) unternahm die PVÖ Ortsgruppe Bodensdorf, organisiert von Obfrau Anni Pilgram, in die Südsteiermark. Ziel der Reise war die Besichtigung des ältesten Zisterzienserklosters der Welt in Rein, welches 1098 gemäß der Regel des Heiligen Benedikt „Ora et labora“ (bete und arbeite) gegründet wurde und in welchem heute noch 16 Mönche im Kloster leben.

Bei der Führung durch das Stift wurde unter anderem die Bibliothek besichtigt und Zeugnisse aus der mittelalterlichen Lebenswelt der Zisterzienser bewundert. Zudem wohnten die Teilnehmer einer Messe in der Barockbasilika bei.

Abgerundet wurde der Tag mit einem typisch-steirischen Backhendl, einem Spaziergang durch die Grazer Altstadt und einem Café mit Blick auf das Wahrzeichen, den Grazer Uhrturm. Weiter geht es für den Bodensdorfer Pensionistenverband am kommenden Donnerstag, dem 15. November, mit einer Besichtigung der Benediktinerabtei und Lebzelterei in Sekau in der Steiermark.