Hospiz- und Palliativbetreuungen sollen in Kärnten ausgebaut werden: Ein Überblick über das Angebot vor Ort.

Ziel der Hospizbewegung ist es nicht, das Leben zu verlängern, sondern die Qualität zu erhöhen © Fotolia/Alexander Raths

Ob in der Literatur, in Filmen, Serien oder auch Zeitungen – der Tod ist ein Thema, welches die Menschen gleichermaßen fasziniert wie auch verängstigt. Und gerade mit dem eigenen Tod oder dem eines nahen Angehörigen, setzt man sich meist nicht so gerne auseinander. Und wenn, dann ist es oft leider schon zu spät.

