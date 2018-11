Facebook

Tiefe Trauer an der HLW St. Veit © Fotolia/eyetronic

Tiefe Trauer bei Schülern und beim Lehrerkollegium an der HLW St. Veit. "Aufgrund eines äußerst tragischen Todesfalles in unserem Lehrkörper müssen wir leider mitteilen, dass wir uns außerstande sehen, den HLW-Ball wie geplant durchzuführen", so Direktor Walter Martitsch.

Der für kommenden Samstag, 17. November, angesetzte Maturaball der HLW wird also nicht stattfinden. Es gibt einen Ersatztermin, dies ist der 9. Februar 2019. Die Direktion der Schule bittet um Verständnis.