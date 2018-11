Kleine Zeitung +

Frühlingshaftes Wetter Klagenfurt ist mit 17,5 Grad der "Hitzepol"

Mehr als 17 Grad zeigt das Thermometer Sonntagnachmittag etwa in Klagenfurt, Villach oder St. Veit. Am Wärmsten ist es in der Landeshauptstadt. Mutige nützen die Temperaturen für einen Sprung in den See.