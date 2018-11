Facebook

"Mir fällt es schwer, aber ich muss dieser humorvollen Übermacht weichen", sagte Kaiser beim Narrenwecken im Spiegelsaal © KLZ/Markus Traussnig

Mit einem lauten Lei Lei, Bumm Bumm und Gluck Gluck wurden am Sonntag erstmals in der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt die Narren geweckt. Traditionell um 11.11 Uhr weckten Faschingsgilden aus ganz Kärnten den Faschingsnarren. Damit beginnt offiziell die Zeit der Faschingsvorbereitung. Der Fasching selbst startet nämlich erst am 7. Jänner.