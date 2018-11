Ein Beziehungsstreit in Feldkirchen eskalierte: Ein stark betrunkener Mann ging auf seine Freundin los und verpasste ihr eine "Watsche". Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Weichselbraun

Am Freitag gegen 23.40 Uhr kam es in einer Wohnung in Feldkirchen zu einem Streit zwischen einem 29-jährigen Mann und seiner 26-jährigen Lebensgefährtin. Dabei verpasste der Mann der Frau eine „Watsche“. Verletzt wurde sie dabei nicht.