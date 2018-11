Feldkirchen Der richtige "Kick" für den Ausbildungsweg

Facebook

Aktivmesse für Schüler: Am Mittwoch in Feldkirchen © KK/BBOK

Im Auftrag des AMS und des Landes Kärnten organisiert die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten am Mittwoch, dem 14. November, bereits zum sechsten Mal in Folge die „Kick Start – Aktivmesse für Schüler_innen“ im Stadtsaal Feldkirchen. Rund 350 Schüler werden erwartet.

Schüler der achten Schulstufe kommen im Klassenverband auf die Messe. Dort nehmen sie in Kleingruppen an Workshops der weiterführenden Schulen und Institutionen teil. Erstmals stellt sich dabei auch die erste Industrie-HAK Österreichs vor. Der bundesweit einzigartige Industrie-Zweig wird in Althofen angeboten. Zum ersten Mal präsentiert sich auch das Mädchenzentrum Klagenfurt mit dem Kurzworkshop "think outside the box".

Aktivmesse. Mittwoch, 14. November. 9 bis 13 Uhr: Workshops für Schulklassen. Offener Messebetrieb für Eltern und Interessierte (7. und 8. Schulstufe): 14 bis 17 Uhr, Stadtsaal Feldkirchen.