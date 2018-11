Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kinder ziehen mit selbst gebastelten Laternen durch die Straßen und singen Martinslieder © APA/Scheidemann

Der Pfarrverband Feldkirchen feiert das Martinsfest und lädt daher am Sonntag um 17 Uhr zum Umzug zum Rangetiner nach St. Ruprecht. Um 17.30 Uhr startet der Umzug in Himmelberg und um 16.30 Uhr im benachbarten Gurktal, und zwar in Gurk. Um 17 Uhr wird dem Heiligen Martin beim Kindergarten in Hüttenberg ein Umzug gewidmet.

Am Montag gibt es noch einen Martinsumzug in Kirchbichl in St. Ulrich (Beginn um 17 Uhr) und einen beim Antonius-Kindergarten, dieser startet um 16.30 Uhr.