Goldschmiede Sommer eröffnet zur Einkaufsnacht das Café "Sommerzeit" am Rauterplatz in Feldkirchen. Schmuck, Brautmoden und Jagddessous sollen präsentiert werden.

Elisabeth und Christian Sommer mit Kleidern von Tian van Tastique © Schusser

Edles und Wildes. Das möchten Elisabeth und Christian Sommer in ihrem neuen kleinen Café vereinen. Und zwar in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Embassy“ am Rauterplatz in Feldkirchen, angrenzend an die Goldschmiede, die die beiden bereits betreiben. „Wir erweitern sozusagen ums Eck“, sagt Sommer.

