Ruth Steinwender wurde von "Frau in der Wirtschaft" zur "Unternehmerin des Monats November" gekürt. Am Puls der Zeit zu sein und das Vertrauen ihrer Kunden hebe sie von der Konkurrenz ab.

Ruth Steinwender Inhaberin von „Ihr Friseur Ruth Steinwender“, aus Feldkirchen © el-media.at

Für ihre guten unternehmerischen Leistungen wurde Ruth Steinwender vom Friseursalon "Ihr Friseur Ruth Steinwender" in Feldkirchnen von "Frau in der Wirtschaft" (FiW) zur "Unternehmerin des Monats November 2018" gekürt. „„Erfolg bedeutet für mich Sicherheit und innere Ruhe. Zahlreiche Kurse und Fortbildungsseminare erlauben es uns immer mit Schnitt, Farbe und modernen, oft sehr ausgefallenen Modeerscheinungen, am Puls der Zeit zu sein. Das Vertrauen unserer Kunden hebt uns von der Konkurrenz ab“, sagt die Unternehmerin.

Nicht nur waschen, schneiden, föhnen, gestalten den Alltag einer Friseurin, sondern noch viel mehr, was mit dem Thema Schönheit und Pflege zu tun hat. Benötigt man für den nächsten Ball ein professionelles Make-up, perfekt gezupfte Augenbrauen oder eine moderne Ballfrisur, ist man in Steinwenders Salon gut aufgehoben.

Gegründet wurde der Friseursalon von Steinwenders Mutter im Jahre 1965. Eine ehemalige Waschanlage für Autos wurde zu einem Friseurgeschäft umfunktioniert und völlig neu gestaltet. Im Jahre 1999 übernahm Steinwender das Geschäft. Der besondere Charme des Gebäudes mit seinen hohen Decken ist bis heute erhalten geblieben und bietet den Kunden ein ganz spezielles Ambiente.

Im Moment beschäftigt Steinwender vier Mitarbeiterinnen und war im Laufe der Jahre immer bestrebt, auch als Ausbildungsbetrieb zu fungieren und das fundierte Wissen an die Mitarbeiterinnen weiter zu geben.

FiW-Bezirksgeschäftsführerin Claudia Prodinger, FiW-Bezirksvorsitzende Nadine Egger-Mikula, Unternehmerin des Monats Ruth Steinwender, WKK-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende Carmen Goby, FiW-Landesgeschäftsführerin Tanja Telesklav (von links) gratulieren zur erhaltenen Auszeichnung Foto © el-media.at

„Unternehmerin des Monats“

Mit der „Unternehmerin des Monats“ holt „Frau in der Wirtschaft“ in Kärnten jeden Monat eine außergewöhnliche Frau vor den Vorhang und zeichnet sie für ihre unternehmerischen Leistungen aus. Kriterien für die Teilnahme sind unter anderem eine außergewöhnliche Geschäftsidee, hohe Exportquoten, starkes Mitarbeiterwachstum, Auszeichnungen oder andere Besonderheiten des Unternehmens. Die Kandidatinnen für die „Unternehmerin des Monats“ können von jedem und jeder vorgeschlagen werden, eine Jury bestehend aus Top-Frauen aus der Kärntner Wirtschaft kürt dann die jeweilige Unternehmerin des Monats. In einem ausführlichen Porträt wird die Unternehmerin des Monats nicht nur auf der Homepage www.frauinderwirtschaft-kaernten.at präsentiert, sondern auch der Öffentlichkeit vorgestellt, unter anderem in einem eigenen Newsletter. Unter allen ausgezeichneten Unternehmerinnen des Monats wird eine Unternehmerin des Jahres gewählt.