Feldkirchen Die Maturanten verlassen den "Olymp"

Die Organisatoren des heurigen Maturaballs bereiten das Fest seit einem Jahr vor © David Springer

Am Samstag findet der diesjährige Ball des Bundesrealgymnasiums Feldkirchen unter dem Motto „Ein glorreicher Abgang – Die Götter verlassen den Olymp“ statt. Das Motto ist schon in den Erstgesprächen im Raum gestanden, es folgten noch viele weitere Vorschläge: „Schlussendlich haben wir uns dann aber doch auf unsere Ursprungsidee geeinigt“, so Jasmin Strießnig, „Ballchefin“ und Maturantin. Dekoriert wird der Stadtsaal so, als würde man sich in einem Olymp wiederfinden: „Die gesamte Deko haben wir uns selbst ausgedacht und auch alles selber gemacht.“