Schafft es die Himmelberger Köchin Martina Weissmann unter die besten zwölf Kandidaten bei "The Taste"? Am Mittwoch muss Süßes gezaubert werden.

Koch-Show The Taste

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Poletto mit Weissmann (rechts) © Sat.1/Müller

Er ist bekannt dafür, dass er gerne aus Gemüse Desserts zaubert. Am Mittwoch stellt Gastjuror Christian Hümbs, Chef-Patissier im Restaurant „Atelier“ im Hotel Bayerischer Hof in München und Juror beim „Das große Backen“, nicht nur die Kandidaten von „The Taste“ auf Sat.1 vor eine süße Herausforderung. Er versetzt auch die Juroren in Panik.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.