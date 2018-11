Facebook

Harald Green, Braumeister in Lienz © KK/Brauunion

Harald Green ist praktisch in der Gösser Brauerei Falkenstein in Lienz aufgewachsen. „Mein Vater war Braumeister und wir haben in einer Dienstwohnung in der Brauerei gewohnt. Schon als Kind habe ich ihn bei Kontrollarbeiten begleitet“, sagt Green. 2004 schloss er die Ausbildung zum Braumeister ab und ist 2014 Chef der Brauerei.