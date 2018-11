Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matakustix geben ein exklusives Konzert in der Kleine Zeitung WG © Matakustix

Am 24. November gibt es die große Matakustix-Show in der Klagenfurter Stadthalle. Matthias Ortner, Christian Wrulich und Michael Kraxner werden dabei ihren bewährten Mix aus volkstümlicher Musik und modernen Kompositionen bieten. Alternative Volksmusik im besten Stil eben. Neben dem Trio stehen an dem Abend auch der Singkreis Seltenheim, die Stadtkapelle Klagenfurt und viele andere Musiker auf der Bühne. Fürs Aufheizen sorgt die Tobacco Road Blues Band.

Ermäßigung für Vorteilsclub-Mitglieder Es gibt eine "2 für 1"-Aktion für maximal 2 Karten pro Vorteilsclub-Mitglied. Die Aktion ist auf 500 Karten limitiert. Einzulösen sit die Aktion über die Kleine Zeitung Ticket-Hotline (0316)87187111 und in allen Regionalbüros der Kleinen Zeitung.

Bereits eine Woche früher, am, gibt es die Band aber in noch exklusiverem Rahmen zu hören. Sie statten der Kleine Zeitung WG einen Besuch ab und spielen für das Dreimäderlhaus ein

Für diesen einmaligen Abend in Feldkirchen gibt es keine Karten zu kaufen - aber zu gewinnen! Einfach die Kleine Zeitung Klagenfurt auf Facebook liken, den Matakustix-Beitrag teilen, und uns einen Kommentar hinterlassen, warum gerade ihr die Karten bekommen sollt. Wir vergeben fünf Mal zwei Karten für diesen einmaligen Abend.

All jene, die beim Gewinnspiel leer ausgehen, müssen sich aber nicht ärgern. Wir übertragen das Wohnzimmerkonzert am 16. November um 18 Uhr alsauf unserer Homepage

Das Gewinnspiel Die Karten für das Wohnzimmerkonzert werden exklusiv auf Facebook verlost. Das Konzert steht in keinem Zusammenhang mit Facebook. Die Gewinner werden über Facebook verständigt und dürfen am 16. November beim Wohnzimmerkonzert teilnehmen. Sie erklären sich damit auch mit Film- und Fotoaufnahmen einverstanden.