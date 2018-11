Weitensfeld, Velden 28.480 Euro für Kärntner Unwetter-Opfer

Familienbetrieb Strohmaier aus Weitensfeld lud am Samstag zu seiner Trachtengala. Erlös kommt Unwetter-Opfer zugute.

© KK/Thomas Hude

Die Alpe Adria Manufaktur Strohmaier aus Weitensfeld stellte sich wieder in den Dienst der guten Sache und lud am Samstag zur 16. Trachtengala nach Velden ein. Dort liefen prominente Persönlichkeiten wie Starköchin und „Marktplatz“-Genussbotschafterin Lisa Wieland im Casino über den Laufsteg. Mit Josip (Otto Retzer) und Malek (Adi Peichl) standen auch zwei Kult-Figuren der Fernsehserie „Ein Schloss am Wörthersee“ auf der Bühne.

Hilfe für Unwetter-Opfer

28.480 Euro kommen im Rahmen der "Licht ins Dunkel"-Gala der Unwetter-Opfer in Kärnten zugute. "Ich möchte mich bei allen Mitwirkenden, Sponsoren, Helfern und ganz besonders beim Team für die Unterstützung und das Engagement bedanken. Nur gemeinsam ist es möglich, solch eine Veranstaltung so erfolgreich zu bestreiten", sagt Max Strohmaier.

320.000 Euro an Spenden kamen bis zur 16. Trachtengala zusammen und konnten an karitative Projekte in Kärnten übergeben werden.

