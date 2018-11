Feldkirchen Neuer Termin für Feldkirchner Weingartentrail

Zweiter Versuch für den Weingartentrail in der Tiebelstadt. Und zwar am Sonntag, den 11. November.

äuferin am Weingartentrail mit großartiger Herbstkulisse im Weingut Trippel am Malschacher See © KK/Veranstalter

Aufgrund der schlechten Wetterprognose musste der Feldkirchner Weingartentrail und Kärnten Marathon verschoben werden. "Jetzt sollten die Wetterbedingungen laut Prognosen passen", sagt Robert Graimann, Organisator des Weingartentrails, der am Sonntag, den 11. November, über die Bühne gehen soll. Anmeldungen sind unter www.kaernten-marathon.at möglich.

Start. Sonntag, 11. November, Sportplatz Feldkirchen, Schulhausgasse (8.30 Uhr Walker und Wanderer; 10 Uhr Läufer). Neben einem Imbiss von den Nockbauern sowie Labestationen, gibt es auch ein Startersackerl, Ankunftsmedaillen und eine Weinverkostung im Ziel. Für einen Rücktransfer zum Start ist ebenfalls gesorgt.

Ziel. Auf der Pollenitzen beim Gasthof Wadl.

Strecke. Rund um Feldkirchen (Weingärten): 26,5 Kilometer, 650 Höhenmeter. Infos. 0664/444 54 59.

Kärnten Marathon

Der zweite "Internationale Salming Kärnten Marathon" ging am Wochenende mit über 700 Läufern in der Tiebelstadt über die Bühne. Der Wahaha Kärnten Marathon findet am 27. und 28. April 2019 statt.