Die Neunjährige und ihre Mutter wurden ins Klinikum beziehungsweise ELKI in Klagenfurt eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Rehfeld

Ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr am Freitag um 16.40 Uhr mit seinem Pkw in Klagenfurt auf der Rampe von der A 2 zum Knoten Nord und fuhr geradeaus in die Kreuzung ein. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 57-jähriger Klagenfurter mit seinem Pkw von der B 95 kommend nach links in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Pkw des 47-Jährigen gegen das Auto einer 51-jährigen Frau aus Klagenfurt, die von St. Veit in Richtung Klagenfurt unterwegs war und an der Haltelinie gestanden ist, geschoben.