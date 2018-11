Facebook

Martin Edlinger ist der jüngste Dechant Kärntens © KK

Kürzlich ging die Amtszeit des Wolfsberger Stadtpfarrers Engelbert Hofer als Dechant des Dekanates Wolfsberg zu Ende. Nachdem nur Kandidaten bis 70 zugelassen sind und Hofer, früherer Dechant von Feldkirchen, in wenigen Tagen seinen 75. Geburtstag feiert, wurde neu gewählt: Martin Edlinger, Provisor in St. Leonhard und Schiefling, wurde für eine sechsjährige Amtsperiode zum neuen Dechant ernannt. Edlinger ist mit 38 Jahren der jüngste Dechant Kärntens.

Edlinger ist in Spittal an der Drau geboren und besuchte nach der Hauptschule die HAK in Spittal. Von 1997 bis 2000 absolvierte er eine Lehre zum Bürokaufmann. Nach dem Grundwehrdienst war Edlinger ein Jahr lang Zeitsoldat. Von 2002 bis 2004 arbeitete er als Bankangestellter, 2005 trat er in das Priesterseminar der Diözese Gurk in Graz ein und absolvierte die Studienberechtigungsprüfung in Wien.

Nach seinem Einführungsjahr studierte er von 2006 bis 2014 Theologie in Graz und an der Päpstlichen Uni Gregoriana in Rom. Sein Diakonatsjahr absolvierte er in der Pfarre Villach-St. Leonhard. Nach seiner Priesterweihe 2015 war Edlinger bis 2017 Kaplan in Spittal. Seit 2017 ist er als Provisor für die Pfarren St. Leonhard und Schiefling verantwortlich.