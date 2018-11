Facebook

Irene Pirtzkall mit ihren Mitarbeiterinnen Özlem Öztürk (links) und Margot Rauter (rechts) bei der Eröffnungsfeier © Manfred Schusser

Feldkirchens einzige Kassen-Kinderärztin lud zur offiziellen Eröffnungsfeier. „Jetzt hat der Zeitpunkt gepasst“, sagt Irene Pirtzkall, Fachärztin für Jugend- und Kinderheilkunde aus Klagenfurt. Bereits im Jänner übernahm die 38-Jährige in der 10.-Oktober-Straße die Kassenstelle von Martin Edlinger, der mittlerweile wieder als Wahlarzt in der Tiebelstadt praktiziert. Vergleiche wolle Pirtzkall keine ziehen. „Ich bin noch im Aufbau. Es war ein sehr intensives Jahr, in dem ich Gelegenheit hatte, Fuß zu fassen“, zieht Pirtzkall Bilanz. Die Mutter einer dreijährigen Tochter war zuvor in der kinderinternen Abteilung in Klagenfurt tätig. Aufgrund ihrer Arbeit in der kinderkardiologischen Ambulanz kann sie in ihrer Ordination neben der pädiatrischen Versorgung auch Herzultraschall als Kassenleistung anbieten.