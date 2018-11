Facebook

Ingrid und Gottfried Bachler führen das hochgelobte Lokal in Althofen, das mit zwei Sternen bedacht wurde © KK/Jerusalem

"Wir erlebten einen Gottfried Bachler in kulinarischer Höchstform, sodass wir uns bei jedem Teller fragten, wo der Küchenchef seine Kreativität für seine Gerichte her nimmt“, loben die Tester des soeben erschienenen Restaurantguide Gault Millau 2019 den bodenständigen Küchenchef vom Restaurant Bachler in Althofen.