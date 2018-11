Facebook

Die Klima- und Energiemodellregion Feldkirchen und Himmelberg startet wieder mit kostenlosen Energieberatungen. Was muss ich beim Planen eines Hauses berücksichtigen, um jahrzehntelang ein behagliches Raumklima bei niedrigen finanziellen Aufwendungen zu haben? Wie kann man mit einer Generalsanierung 80 Prozent Energiekosten einsparen? Welche Förderungen gibt es für unterschiedliche Projekte? Oder werden Informationen zur aktuellen Stromrechnung benötigt beziehungsweise sind Sie mit Ihrem Tarif zufrieden? Diese und andere Fragen werden am Donnerstag, dem 8. November, von 9 bis 12 Uhr im Büro der Klima- und Energiemodell Feldkirchen und Himmelberg (Tourismusbüro der Tiebelstadt) beantwortet. Zentrales Thema an diesem Vormittag wird das Thema Energie sein. Die Veranstaltung wird von der Kelag-Energieberatung unterstützt. Bei allen Anliegen in diesem Bereich ist man am Donnerstag in guten Händen.