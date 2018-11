Facebook

Der Gedanke der Nächstenliebe steht wieder im Mittelpunkt © KK/Strohmaier

Seit 16 Jahren, immer im November, stellt sich die Alpe Adria Manufaktur Strohmaier aus Weitensfeld in den Dienst der guten Sache. „Ich beginne schon im Sommer mit den Vorbereitungen“, sagt Max Strohmaier. 320.000 Euro an Spenden kamen bisher zusammen und konnten an karitative Projekte in Kärnten übergeben werden. Und auch am Samstag rechnet Strohmaier mit einem Erlös um die 25.000 Euro.

„Dieser kommt heuer den Unwetter-Opfern in Kärnten zugute“, sagt Strohmaier. Unterstützt wird er bei der Trachtengala im Casino Velden von prominenten Persönlichkeiten. „Es ist nicht immer einfach, aber es gelingt uns immer wieder, dass wir Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, dafür gewinnen können“, sagt Strohmaier.

