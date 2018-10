+++ Wir berichten live +++Unwetter: Kärntner Lesachtal noch immer von der Außenwelt abgeschnitten

Soldaten des Pionierbataillons Villach sollen Straße instandsetzen. In Rattendorf sind 25 Häuser überflutet. Rund 1500 Haushalte in Kärnten haben noch keinen Strom.

Unter Strom: Arbeiten in luftiger Höhe in St. Michael bei Villach © LR/Johann Weinstich

Das große Aufräumen nach den schweren Unwettern in den letzten Tagen in Kärnten und in Osttirol läuft. In der Nacht hat sich die Lage in weiten Teilen des Landes entspannt. Allerdings soll es schon am Donnerstag wieder zu regnen beginnen.

Ein Großeinsatz läuft vor allem im Lesachtal, das noch immer von der Außenwelt abgeschnitten ist. 60 Soldaten sind im Einsatz.

In Lavamünd gibt es Entwarnung. Um 15 Uhr sollen der Zivilschutzalarm und die Straßensperren aufgehoben werden. Auch die evakuierten Bewohner dürfen dann in ihre Häuser und Wohnungen zurück.

Die aktuellen Ereignisse im Überblick:

12.25 Uhr: Wieder Niederschläge angesagt

Schon ab morgen soll es wieder regnen, doch die Niederschläge in den kommenden Tagen lassen keine Probleme für die Pegelstände der Flüsse erwarten, meinen Experten. Laut Johannes Moser vom hydrographischen Dienst des Landes drohen aber Hangrutschungen, weil der Boden gesättigt ist.

Die Durchflussmenge der Drau wird entlang der Kraftwerkskette konstant bei 1000 Kubikmeter in der Sekunde gehalten. 38 Millionen Kubikmeter Wasser werden derzeit im Gailtal zurück gehalten, um die Pegelstände Richtung Lavamünd zu stabilisieren.

12.18 Uhr: 10.000 Liter pro Minute abgepumpt

Auch in Villach laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. 70 Mitarbeiter des Wirtschaftshofes haben alle Hände voll zu tun, vor allem im Bereich der Fußgängerbrücke St. Martin. Die Feuerwehren sind seit Dienstagnachmittag mit Pumparbeiten beschäftigt. Vier Tragkraftspritzen und sechs Schmutzwasserpumpen pumpen 10.000 Liter pro Minute über den Gaildamm. Die Arbeiten sollen im Laufe des Tages abgeschlossen sein, heißt es.

12 Uhr: Vier Meter hohe Wellen

Augenzeugen berichten von einem Bild "unvorstellbarer Urgewalt": Mit 1800 Litern pro Sekunde schießt die Drau durch die Wehranlage des Kraftwerks Rosegg-St. Martin in Villach. Die Welle ist rund vier Meter hoch, die Gischt acht Meter. Techniker des Verbunds arbeiten an Seilen gesichert und mit Rettungswesten am Ufer. an den Steuerknüppeln eines 35 Tonnen Baggers seines Arbeitgebers des Erbewegungsunternehmens Urschitz. Zentimeter um Zentimeter tastet er sich an die Uferbefestigung heran. Der riesige Baggerlöffel greift nach tonnenschweren Felsbrocken, die im Viertelstundentakt von Lkw angeliefert werden. Bisher haben wir bereits 1600 Tonnen Gestein eingearbeitet und trotzdem scheint es, als sei nichts passiert“, sagt Kelich.

Arbeiten an der Wehranlage des Kraftwerks Rosegg-St. Martin Foto © Klz/Peter Kimeswenger

11.46 Uhr: Monteure rücken ins Lesachtal vor

Nicht nur die Soldaten, auch Kelag Netz-Monteure rücken nun ins Lesachtal vor. In St. Lorenzen wird ein Notstromaggregat aufgebaut, da die Leitung in dem Bereich an mehreren Stellen zerstört ist. Derzeit sind kärntenweit noch 1500 Haushalte vom Stromnetz getrennt.

11.44 Uhr: Osttirol von allen Seiten erreichbar

Update in Osttirol: Im Laufe des Tages werden wieder viele Straßen für den Verkehr freigegeben, somit ist der Bezirk wieder erreichbar. Nach wie sind hunderte Einsatzkräfte dabei, Straßenabschnitte und Hänge zu sichern, Murenmaterial und umgestürzte Bäume zu beseitigen.

11.27 Uhr: Hunderte Haushalte stromlos

Immer noch hunderte Haushalte sind in Bad Eisenkappel ohne Strom. Vereinzelte Höfe sind von der Außenwelt abgeschnitten. Die Monteure von Kärnten Netz sind auch hier im Dauereinsatz.

11.15 Uhr: Bewohner wieder in ihren Häusern

Das Wasser in Rattendorf bei Hermagor geht zurück, die Aufräumarbeiten in den betroffenen Häusern laufen an. Jetzt erst sieht man, wie schwer Rattendorf von diesem Hochwasser heimgesucht wurde. Die Schäden sind beträchtlich. Derzeit hat die Feuerwehr alle verfügbaren Pumpen in Betrieb, um die Keller auszupumpen. Wasserfrei ist bereits die Dorfkirche. Rattendorfer hoffen, dass Kräfte des Bundesheeres zur Unterstützung angefordert werden.

10.55 Uhr: Herrenlose Tretboote

Über Nacht ist der Wasserstand im Rückhaltebecken der Gail (Pressegger See) langsam angestiegen. Fünf Feuerwehren stehen seither im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Steigt das Wasser weiter, sind einige Häuser von Überschwemmungen bedroht. Eine Großpumpe kommt nun zum Einsatz, um von Überflutung bedrohte Häuser zu schützen. Detail am Rande: Die Flut hat bereits einige Tretboote losgerissen, die im Schilfgürtel gestrandet sind.

Die Straße nach Latschach im Gailtal ist überflutet Foto © Claudia Lux

10.35 Uhr: Bundeskanzler sagt finanzielle Hilfe zu

Bei der Pressekonferenz des Landes-Krisenstabes sichert Bundeskanzler Sebastian Kurz Mittel aus dem Katastrophenschutzfonds zu.

Der Live-Stream zum Nachschauen:

9.45 Uhr: 800 Haushalte in Osttirol ohne Strom

In den Morgenstunden waren nach wie vor über 800 Osttiroler Haushalte ohne Strom. Die Experten der Tinetz arbeiteten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Versorgung. Derzeit sind 36 Trafostationen in elf Gemeinden noch unversorgt. Die Arbeiten gestalten sich aufgrund der teils schweren Erreichbarkeit der Trafostationen als äußerst schwierig.

Kärnten: Aufräumarbeiten im ganzen Land

9.36 Uhr: Sturmschäden auch in Slowenien

Vor allem der Norden des Landes wurde schwer getroffen, Vermurungen und Stürme richteten an Häusern und Straßen erheblichen Schaden an.

9.15 Uhr: Lage im abgeschnittenen Lesachtal

Vor allem in der Ortschaft Birnbaum sind die Schäden massiv, etliche Dächer abgedeckt, mehrere 1000 Hektar Hang regelrecht "abrasiert". Das Bundesheer versucht, die Verbindungsstraße nach Kötschach-Mauthen wieder instand zusetzen. Auch 120 Hotelgäste sitzen im Tuffbad fest. Geologen sind vor Ort. Es heißt abwarten, ob sie grünes Licht geben. Um 11 Uhr tagt im Lesachtal der Krisenstab. Wichtige Info für alle, die hinaus müssen oder wollen: Die B111 zwischen Obertilliach und Maria Luggau wird laut Feuerwehr heute von 13 bis 13.30 Uhr auf eigene Gefahr befahrbar.

Auch im Mölltal laufen Aufräumarbeiten.

9.08 Uhr: Zivilschutzalarm wird um 15 Uhr aufgehoben

In Lavamünd gibt es langsam Entwarnung, die Pegelstände sind über Nacht zurückgegangen. Die Durchflussmenge der Drau beträgt in der Früh 927 Kubikmeter pro Sekunde. Straßensperren sind allerdings weiterhin aufrecht, der mobile Hochwasserschutz ebenso, da am Abend Wasser in die Keller am Drauspitz eingedrungen war. Derzeit ist die Freiwillige Feuerwehr mit Pumparbeiten beschäftigt.

Zivilschutzalarm wird am Nachmittag aufgehoben +

9.00 Uhr: Krisenstab tagt

Bezirkshauptmann Georg Fejan gibt bekannt, dass der Zivilschutzalarm um 15 Uhr aufgehoben wird. Sprich, die Lavamünder dürfen wieder in ihre Häuser, die Straßensperren werden aufgehoben. „Die Pegelstände sinken kontinuierlich, die Straßensperren sind aber dennoch notwendig, da die Feuerwehren so ungestört die Abbauarbeiten des mobilen Hochwasserschutzes durchführen können“, sagt Fejan.

Verantwortliche der Feuerwehr, des Bundesheeres und des Landes treffen sich in Klagenfurt zu einer Lagebesprechung, bei der auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, Landeshauptmann Peter Kaiser, Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner und Landesrat Martin Gruber anwesend sind.

© Klz/Sebestyen

Bundesheer im Einsatz

Auf ihnen ruhen die Hoffnungen der rund 1500 Bewohner des Lesachtales: Heute beginnen 60 Soldaten des Pionierbataillons 1 aus Villach unter dem Kommando von Oberst Volkmar Ertl die Straße von Kötschach Mauthen nach Maria Luggau zumindest einspurig wieder befahrbar zu machen. Zwei schwere Pioniermaschinen wurden hierfür nach Kötschach-Mauthen verlegt. Erdrutsche und hunderte von orkanartigen Stürmen entwurzelte und geknickte Bäume müssen beseitigt werden.

Das Jägerbataillon 26 hilft mit 20 Mann bei der Beseitigung von Vermurungen in der Gemeinde Rangersdorf im Mölltal. Weiters sind noch zwei Kettensägen-Trupps im Einsatz. Sie helfen den Kärnten Netz-Monteuren bei der Wiederherstellung der Stromversorgung im Raum Eisenkappel. Vier Hubschrauber stehen zur Verfügung, um die Einsatzkräfte bei den Aufräumarbeiten und der Wiederherstellung der Stromversorgung zu unterstützen. Einstweilen ist die Polizeiinspektion Liesing dank Funkverbindungen ein wichtiger Kommunikationskontenpunkt zur Außenwelt. Der Handyempfang ist durch umgestürzte Umsetzermasten teilweise zusammengebrochen. Auch im Tuffbad warten 120 Gäste darauf, wieder abreisen zu können.

18 Feuerwehren seit 8 Uhr im Einsatz

Laut Landeswarn- und Alarmzentrale (LAWZ) verlief die Nacht in Kärnten relativ ruhig und war geprägt von Pumparbeiten und Kontrollgängen in den Hotspots Gaital, Lesachtal, Mölltal, Drautal, Lavamünd und auch in Villach-Land. Seit 8 Uhr in der Früh sind laut LAWZ 18 Feuerwehren in Hermagor, Teilen Spittals und Lavamünd im Einsatz.

Lesachtal : Unwetterfolgen sind katastrophal

Lavamünd: Pegel sinkt, Straßensperren aufrecht

In Lavamünd gibt es Entwarnung, die Pegelstände gehen zurück. Die Durchflussmenge der Drau beträgt aktuell 927 Kubikmeter pro Sekunde. Straßensperre aufrecht, mobiler Hochwasserschutz ebenso, am Abend ist Wasser in die Keller am Drauspitz eingedrungen. Derzeit ist die Freiwillige Feuerwehr mit Pumparbeiten beschäftigt. Die Lavamünder beginnen langsam mit dem Abbau Foto © Klz/Martina Schmerlaib

Rattendorf überflutet

Kritisch ist die Situation nach wie vor in Rattendorf. Hier wurden 25 Häuser überflutet, die Menschen mussten die Nacht in Notunterkünften verbringen. Auch sonst bleibt die Lage im Gailtal angespannt. Mit Erkundungsflügen will man die Stellen ausmachen, an denen nun gefahrlos mit dem Aufräumen begonnen werden kann - am Vormittag waren nämlich noch immer einige Straßen gesperrt. Neben Überflutungen und Muren haben die Einsatzkräfte auch mit vom Sturm umgeworfenen Bäumen zu kämpfen.

Unwetter: Nun beginnt in Kärnten das große Aufräumen +

Auch das Mölltal wurde von Sturm und Hochwasser arg in Mitleidenschaft gezogen, das Ausmaß der Schäden ist noch nicht abschätzbar. Im Möll-, Gail-, Lesach- und Lavanttal sind noch immer rund 2000 Haushalte ohne Strom. Die Techniker der Kelag sind im Dauereinsatz.

Am Donnerstag kommt der nächste Regen

Nach einer Wetterberuhigung am Mittwoch wird es am Donnerstag neuerlich nass. "Von Süden kommt die nächste Front auf uns zu. Das bedeutet neuerlich Regen“, sagt Reinhard Prugger von den „Meteo Experts“. Schwerpunkt des Niederschlags wird am Donnerstag wieder im Lesachtal, im Gailtal, im Drautal und Pustertal sein, aber auch in den Karawanken. Die Frage wird lauten: Wie stark wird sich der Pegelstand von Flüssen wie Drau und Gail beruhigen, bevor neuerlich Regen vom Himmel fällt?

Land unter: Bilder von der Sturm- und Hochwassernacht