Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schüler der VS Glanegg pressten eigenen Apfelsaft © VS Glanegg

So ertragreich wie heuer waren die Apfelbäume schon lange nicht mehr. Vor Frost und Hagel verschont, gab es eine Rekordernte. Zu viel für so manchen Apfelbaumbesitzer: Äpfel blieben oft einfach hängen und wären irgendwann verfault.

Für eine lang gehegte Idee von Astrid Pfandl, Lehrerin der Volksschule Glanegg, war genau jetzt die Zeit reif: „Schon lange wollte ich mit meinen Schülern gesunde Pausengetränke selbst herstellen und dadurch Verpackung und Chemie vermeiden. Nun sah ich überall Äpfel, die niemand brauchte. Eltern mit Apfelbäumen, die nicht abgeerntet worden wären, waren also schnell gefunden.“

Glanegg: Volksschüler ließen die Äpfel nicht hängen Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg Volksschule Glanegg 1/21

Und so rückte die Volksschule eines Vormittags zum Apfelklauben aus. Michael Pulvermacher, sein Sohn besucht die 4. Klasse der Volksschule, kam spontan mit Traktor und Anhänger und transportierte die Ernte zur Apfelpresse. Dort warteten die Schüler, denn sie durften beim Pressen mit dabei sein. Herr Theobald Della Pietra, Besitzer der Obstpresse in St. Urban, erklärte den Ablauf vom Waschen über das Pressen bis zum Pasteurisieren und Abfüllen. Das Resultat: In der Schule lagern nun fast 800 Liter selbsterzeugter Apfelsaft und in den Pausen sowie bei Schulfesten gibt es selbst gemachten Apfelsaft. Direktor Volkmar Radl ist stolz: „Es war für mich eine echte Überraschung, wie fleißig die Kinder mit ihren Lehrerinnen Berta Steiner, Irmgard Wilplinger und Christina Jost Äpfel geklaubt haben und wie viel dabei herausgekommen ist.“ Unterstützt wurden alle auch von Mutter Nicole Haberl und Oma Theresia Mlekusch sowie dem Elternverein.

Schon lange wollte ich mit meinen Schülern gesunde Pausengetränke selbst herstellen. Astrid Pfandl, Lehrerin